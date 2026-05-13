Количество БПЛА, атаковавших Тульскую область, возросло до 10

В Тульской области силы ПВО сбили еще два дрона

Тульскую область атаковали еще два беспилотника. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он заявил, что подразделения ПВО (противовоздушной обороны) их уничтожили. При этом, предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Опасность атаки беспилотников действовала в Тульской области с 3:27 до 23:09. Прошлой ночью силы ПВО ликвидировали над регионом пять дронов, а днем — еще три.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

