Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

«Атака продолжается»: Зеленский заявил о запуске ракет по Украине

Зеленский сообщил о запуске ракет по Украине
Valentyn Ogirenko/Reuters

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр «осудил российскую атаку» на Украину, написал в Telegram-канале президент республики Владимир Зеленский.

«Атака продолжается. Осуществлен запуск первых ракет», — сообщил он.

Он отметил, что для прекращения военных действий важна «общая позиция» Украины и Европы.

Накануне Мадьяр заявил, что новый венгерский министр иностранных дел Анита Орбан вызвала российского посла в Будапеште Евгения Станиславова. Премьер-министр связал это с падением БПЛА в Закарпатской области Украины, граничащей с Венгрией на юго-западе.

В тот же день стало известно, что Западная Украина пережила одну из самых массированных атак беспилотников с начала СВО. По данным «Военного обозрения», в Ужгороде под удар попали объекты критической инфраструктуры и промзона. Административный центр Закарпатской области были атакован дронами впервые с 2022 года.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России испытали «Сармат».

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!