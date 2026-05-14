«Атака продолжается»: Зеленский заявил о запуске ракет по Украине

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр «осудил российскую атаку» на Украину, написал в Telegram-канале президент республики Владимир Зеленский.

«Атака продолжается. Осуществлен запуск первых ракет», — сообщил он.

Он отметил, что для прекращения военных действий важна «общая позиция» Украины и Европы.

Накануне Мадьяр заявил, что новый венгерский министр иностранных дел Анита Орбан вызвала российского посла в Будапеште Евгения Станиславова. Премьер-министр связал это с падением БПЛА в Закарпатской области Украины, граничащей с Венгрией на юго-западе.

В тот же день стало известно, что Западная Украина пережила одну из самых массированных атак беспилотников с начала СВО. По данным «Военного обозрения», в Ужгороде под удар попали объекты критической инфраструктуры и промзона. Административный центр Закарпатской области были атакован дронами впервые с 2022 года.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

