Минобороны Норвегии будет проводить встречи с российскими военными

Норвегия намерена вести переговоры с Россией по безопасности в Арктике

Норвежские военные намерены провести со своими российскими коллегами переговоры по поддержанию стабильности в Арктике. Об этом пресс-секретарь штаба норвежских вооруженных сил Руне Хаарстад сообщил газете «Известия».

По его словам, запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне.

Хаарстад подчеркнул, что обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность Арктического региона. Поэтому, несмотря на то, что контакты с Россией сведены к минимуму, регулярно проводятся встречи по важным для обеих сторон вопросам. В частности, ежегодно проходят совещания с российскими пограничниками, функционирует незасекреченная прямая линия связи с командующим Северным флотом РФ. В соответствии с договором между Норвегией и Россией о предотвращении инцидентов на море стороны обсуждают повышение безопасности судов, находящихся в непосредственной близости друг от друга.

