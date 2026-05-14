Минобороны Норвегии будет проводить встречи с российскими военными

Норвегия намерена вести переговоры с Россией по безопасности в Арктике
Норвежские военные намерены провести со своими российскими коллегами переговоры по поддержанию стабильности в Арктике. Об этом пресс-секретарь штаба норвежских вооруженных сил Руне Хаарстад сообщил газете «Известия».

По его словам, запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне.

Хаарстад подчеркнул, что обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность Арктического региона. Поэтому, несмотря на то, что контакты с Россией сведены к минимуму, регулярно проводятся встречи по важным для обеих сторон вопросам. В частности, ежегодно проходят совещания с российскими пограничниками, функционирует незасекреченная прямая линия связи с командующим Северным флотом РФ. В соответствии с договором между Норвегией и Россией о предотвращении инцидентов на море стороны обсуждают повышение безопасности судов, находящихся в непосредственной близости друг от друга.

6 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Норвегия выделила деньги на закупку у США дефицитных боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Ранее в Норвегии нашли множество причин для благодарности России.

 
