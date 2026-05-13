Военный аналитик объяснил роль ракеты «Сармат» в предотвращении ядерной войны

Проведенное успешное испытание и заступление на боевое дежурство ракеты «Сармат» страхует Россию от ядерной войны. Об этом заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«После успешного испытательного пуска и заступления на боевое дежурство в составе РВСН МБР «Сармат», возможности России в области ядерного сдерживания будут по-прежнему эффективны», — сказал он.

Коротченко отметил, что такие разработки дают возможность России при любых условиях поддерживать паритет в стратегической сфере и успешно противостоять ядерным державам — США, Великобритании и Франции.

По словам аналитика, в случае угрозы безопасности России для уничтожения страны-агрессора будет достаточно всего одной ракеты «Сармат».

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат». По словам Каракаева, она превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны.

Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года. Он отметил, что дальность применения новой ракеты может превышать 35 тысяч километров. По его словам, «Сармат» способен двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что значительно усложняет его перехват.

