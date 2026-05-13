В Ужгороде после ударов повреждены склады

В Ужгороде после взрывов оказались повреждены склады и инфраструктура
Sofiia Gatilova/Reuters

Журналист Виталий Глагола сообщил о последствиях взрывов в украинском городе Ужгород, затронувших промышленный сектор города. В результате инцидента пострадали склады и важные объекты инфраструктуры, пишет ТАСС.

Глагола также разместил видео, на котором виден дым, поднимающийся над городом.

До этого военный корреспондент Александр Коц сообщал, что Вооруженные силы России провели масштабную атаку на военные объекты на территории Украины. По его данным, более 260 дальнобойных беспилотников перегрузили украинскую противовоздушную оборону, проникая в западные регионы страны с различных направлений. Коц отметил, что подобные массовые нападения ранее в основном осуществлялись в ночное время.

В зоне удара — важные военные объекты, среди которых Яворовский полигон, где проходит подготовка украинских военнослужащих по стандартам НАТО, секретный объект «Ивано-Франковск-16» (бывшее хранилище ядерных боеприпасов, ныне служащее командным пунктом и складами), а также 233-й полигон в Ровенской области и аэродромы в Коломые, Озерном, Стрые, Ужгороде и Дубно, которые могут использоваться как базы для истребителей F-16 и Mirage 2000.

Ранее Россия заявила о шести ударах по военной инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки.

 
