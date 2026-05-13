США пропустили 15 судов на фоне морской блокады Ирана

CENTCOM: США за месяц пропустили 15 судов в гуманитарных целях

Американские военные за месяц морской блокады Ирана позволили пройти 15 судам в гуманитарных целях. Об этом в соцсети X сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«На данный момент ВС США перенаправили 67 коммерческих судов, позволили пройти 15 судам в поддержку оказания гуманитарной помощи и обездвижили четыре судна», — говорится в заявлении.

США начали морскую блокаду Ирана 13 апреля. Отмечалось, что американские военные намерены блокировать движение всех судов, которые направляются в порты исламской республики.

В конце апреля верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

По прогнозам Citigroup, цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.