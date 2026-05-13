Шойгу прибыл в Киргизию с визитом

Шойгу прибыл в Бишкек для участия во встрече секретарей членов ШОС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Бишкек, где примет участие в 21-й встрече профильных структур государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, передает ТАСС.

Участники обсудят развитие сотрудничества в сферах противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, торговле людьми и другим видам транснациональной организованной преступности.

Кроме того, Шойгу выступит в ходе заседания с оценками ситуации в сфере международной безопасности. Отмечается, что Россия «придает большое значение укреплению сотрудничества в формате ШОС и повышению роли и авторитета организации в мире».

Россия и Киргизия являются активными членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Москва остается одним из крупнейших торговых партнеров Бишкека. Важную роль играет Российско-Кыргызский фонд развития, финансирующий инфраструктурные и промышленные проекты в республике.

