Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

ВСУ повредили линии электропередачи в населенных пунктах Херсонской области

Филипчук: дроны ВСУ повредили ЛЭП в Дмитровке и Богдановке Херсонской области
Артем Кулекин/РИА Новости

Украинские беспилотники повредили линии электропередачи (ЛЭП) в селах Дмитровка и Богдановка в Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

По его словам, жители Дмитровки временно остаются без света. В ближайшее время электрики приступят к ликвидации последствий атаки дрона.

В Богдановке дрон оборвал провода линии электропередачи и интернета. Электроснабжение в селе уже восстановлено. В результате детонации беспилотника в частном доме выбило стекла и посекло ворота.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с 9 по 12 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали наносить удары по населенным пунктам региона, несмотря на действие перемирия. За это время пострадали 10 человек, двоих из них спасти не удалось.

Глава области рассказал, что в Горностаевке женщина 1975 года рождения получила несовместимые с жизнью ранения в результате удара беспилотника. В Алешках украинский дрон атаковал сотрудников учреждения «ЖКХ и Благоустройство». Ранения получили шесть человек. Одну сотрудницу медики спасти не смогли.

Ранее Украина включила в списки для обмена экс-мэра Херсона.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!