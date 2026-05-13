ВСУ повредили линии электропередачи в населенных пунктах Херсонской области

Украинские беспилотники повредили линии электропередачи (ЛЭП) в селах Дмитровка и Богдановка в Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

По его словам, жители Дмитровки временно остаются без света. В ближайшее время электрики приступят к ликвидации последствий атаки дрона.

В Богдановке дрон оборвал провода линии электропередачи и интернета. Электроснабжение в селе уже восстановлено. В результате детонации беспилотника в частном доме выбило стекла и посекло ворота.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с 9 по 12 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали наносить удары по населенным пунктам региона, несмотря на действие перемирия. За это время пострадали 10 человек, двоих из них спасти не удалось.

Глава области рассказал, что в Горностаевке женщина 1975 года рождения получила несовместимые с жизнью ранения в результате удара беспилотника. В Алешках украинский дрон атаковал сотрудников учреждения «ЖКХ и Благоустройство». Ранения получили шесть человек. Одну сотрудницу медики спасти не смогли.

Ранее Украина включила в списки для обмена экс-мэра Херсона.