Сальдо рассказал об обстрелах ВСУ в Харьковской области во время действия перемирия

Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

С 9 по 12 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали наносить удары по Херсонской области, несмотря на действие перемирия, за это время пострадали 10 человек, двух из них спасти не удалось. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Чиновник рассказал, что Горностаевке женщина 1975 года рождения получила несовместимые с жизнью ранения в результате удара беспилотника.

В Алешках украинский дрон атаковал сотрудников чреждения «ЖКХ и Благоустройство». Ранения получили шесть человек. Одну сотрудницу медики спасти не смогли. Состояние двух пациентов оценивается как средней тяжести, трое других получили осколочные ранения.

В Коханах при наезде машины на мину пострадали мужчина и женщина. В Каховке в результате сброса боеприпаса с бесппилотника ранения получил мирный житель, его госпитализировали.

Кроме того, обстрелы и удары беспилотников ВСУ повредили школу в Костогрызове, жилые дома в Раденске и Нижнем Рогачике, административное здание в Каирах, магазины в Любимовке, Новой Каховке и Новой Збурьевке, автомобиль в Железном Порту, поделился Сальдо.

Ранее ВСУ нанесли удар по Белгородской области.

 
