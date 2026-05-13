Украина захотела получить бывшего мэра одного из российских городов

Украина включила в списки для будущего обмена с Россией бывшего мэра Херсона Игоря Колыхаева. Об этом сообщил председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Херсонщины Виктор Гордиенко по итогам беседы с омбудсменом Дмитрием Лубинцем, пишет украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что Колыхаев с 2022 года находится в российском плену. По словам Гордиенко, официальная информация относительно экс-главы Херсона ожидается от Киева в ближайшее время.

Колыхаев лишился должности мэра Херсона в конце апреля 2022 года после отказа сотрудничать с российскими представителями. Тогда новым градоначальником был назначен депутат городского совета Александр Кобец.

В июне того же года Колыхаева задержали правоохранительные органы. Кирилл Стремоусов, который на тот момент возглавлял военно-гражданскую администрацию (ВГА) Херсонской области, назвал Колыхаева «героем для нацистской среды», а также человеком, «который открыто глумился, призывал игнорировать процессы, многому навредил по процессу денацификации».

Херсонская область вошла в состав России после референдума в 2022 году. Однако украинская сторона не признает результаты этого голосования и продолжает обстреливать территорию, а также удерживать контроль над частью региона, в том числе Херсоном.

