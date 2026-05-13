Двое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), самовольно покинувших военную часть в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали мирную жительницу Херсона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его данным, инцидент произошел 3 мая. 32-летняя женщина пыталась оказать военным сопротивление, но они ее избили.

Сальдо отметил, что командир батальона знал о самовольном оставлении части военнослужащими, однако не предпринял никаких мер. По словам губернатора, это свидетельствует о «низком уровне контроля за личным составом» в ВСУ.

Сальдо назвал произошедшее проявлением безнаказанности украинских военных и обвинил Киев в безразличии к судьбе мирных жителей Херсона.

«Русские люди для киевской власти давно стали чужими. Именно поэтому там так легко жертвуют их безопасностью, достоинством и самой жизнью», — написал глава региона.

В прошлом году суд в России вынес приговор солдату ВСУ, который изнасиловал 55-летнюю жительницу Курской области, после чего расправился с ней, а также с мужчиной, пытавшимся спасти женщину. Украинский военный Владимир Парафило совершил свои преступления на территории села Русское Поречное в Суджанской районе в Курской области. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее украинский военный отправил жене и детям взрывчатку в посылке с продуктами.