На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Солдата ВСУ осудили пожизненно за изнасилование и убийство

Боевика ВСУ осудили за убийство и изнасилование жительницы Курской области
true
true
true

Суд вынес приговор солдату Вооруженных сил Украины (ВСУ), изнасиловавшего и убившего жительницу Курской области, а также застреливший мужчину, пытавшегося спасти жертву. Об этом сообщили в СК России.

Следствие доказало, что солдат ВСУ Владимир Парафило совершил свои преступления на территории Русского Поречного в Курской области. Вместе с сослуживцами он изнасиловал и убил 55-летнюю местную жительницу.

«Приговором суда Парафило назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

До этого главная военная прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении восьми солдат Вооруженных сил Украины, обвиняемых в терактах в Курской области. По версии следствия, фигуранты незаконно вторглись на территорию Беловского, Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области.

Ранее российский суд заочно приговорил британского наемника к шести годам колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами