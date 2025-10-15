Солдата ВСУ осудили пожизненно за изнасилование и убийство

Суд вынес приговор солдату Вооруженных сил Украины (ВСУ), изнасиловавшего и убившего жительницу Курской области, а также застреливший мужчину, пытавшегося спасти жертву. Об этом сообщили в СК России.

Следствие доказало, что солдат ВСУ Владимир Парафило совершил свои преступления на территории Русского Поречного в Курской области. Вместе с сослуживцами он изнасиловал и убил 55-летнюю местную жительницу.

«Приговором суда Парафило назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

До этого главная военная прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении восьми солдат Вооруженных сил Украины, обвиняемых в терактах в Курской области. По версии следствия, фигуранты незаконно вторглись на территорию Беловского, Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области.

Ранее российский суд заочно приговорил британского наемника к шести годам колонии.