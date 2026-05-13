Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

В Кремле не стали комментировать расследование о затонувшем два года назад Ursa Major

Песков: в Кремле не знают о расследовании Испании о затонувшем судне Ursa Major
Архив/Yoruk Isik/Reuters

В Кремле не видели не видели расследование CNN о том, что НАТО затопила российское судно, якобы перевозившее ядерные реакторы для Северной Кореи. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не видели эту информацию, нечего комментировать», — отметил представитель Кремля.

CNN ранее опубликовал материал, что российское судно Ursa Major было потоплено НАТО торпедой Barracuda 23 декабря 2024 года. На борту корабля, по мнению американских журналистов, якобы находились два ядерных реактора для подводных лодок КНДР.

В материале утверждается, что в корпусе судна обнаружена пробоина размером 50х50 см, а американские самолеты-разведчики дважды летали над местом крушения для обнаружения ядерных обломков. РФ также отправила научное судно «Янтарь», которое по версии CNN провело четыре взрыва над затопленным Ursa Major, предположительно уничтожая улики.

24 декабря российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. 14 членов экипажа спасли, двое пропали без вести. Сухогруз вез из Санкт-Петербурга во Владивосток многотонные портовые краны.

Ранее в Госдуме обвинили Украину в крушении Ursa Major.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!