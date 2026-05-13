Американский дрон-камикадзе установили на российскую «Буханку»

Американский дрон Hornet сняли на фото на крыше «буханки» ВС РФ

Американский дрон-камикадзе Hornet установили на крышу российской Буханки — автомобиля УАЗ СГР. Кадры с трофеем опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В другом посте издание обратило внимание, что беспилотники-камикадзе Hornet с элементами искусственного интеллекта и терминалами Starlink используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) для охоты на российскую логистику.

Дрон-камикадзе Hornet — это американский автономный БПЛА с ИИ-наведением, используемый украинской армией. Отличается использованием Starlink, высокой дальностью поражения до 145 км и способностью действовать автономно.

