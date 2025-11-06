В России нашли замену «Буханке» для транспортировки бойцов в зоне СВО

Усовершенствованный транспортер для штурмовых групп «Пластун-ТТМ», который может заменить использующиеся в зоне СВО микроавтобусы УАЗ (Буханка»), прошел испытания. Об этом сообщил в интервью газете «Известия» генеральный директор компании-разработчика «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев.

По его словам, транспортеры прошли испытания в 21-м Научно-исследовательском испытательном институте военной автомобильной техники в Московской области. Проверка подтвердила соответствие машины всем требованиям Минобороны РФ. На вездеходе установлена шарнирно-сочлененная рама, складывание которой позволяет совершать повороты и маневры.

В ходе испытаний с полной нагрузкой транспортер смог подняться на склоны круче 30 градусов и спуститься в брод глубиной 80 см. Разгонялась машина до скорости 95 км в час при полной нагрузке.

Машина также оснащена кузовом, который вмещает носилки. «Пластун-ТТМ» способен перевозить до двух тонн груза.

