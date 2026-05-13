Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что в Черновцах 50 сотрудников военкомата при содействии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям принудительно мобилизовали строителей, снимая их с люльки. Об этом он рассказал во время прямой трансляции заседания Рады в прямом эфире.

«В Черновцах «бусификаторы» (сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) — аналогов военкомата. — «Газета.Ru») забирали бедолаг-строителей, которые на люльке поднялись между третьим и четвертым этажами», — сказал депутат.

По его словам, мужчины пытались убегать, однако оказались в окружении около пяти десятков «бусификаторов», некоторые из которых были в балаклавах. Депутат добавил, что аналогичный инцидент с принудительной мобилизацией строителей с частной территории произошел в Черновцах несколькими днями ранее. Мазурашу назвал эти действия бандитизмом.

В апреле украинская военнослужащая и парамедик Юлия Паевская заявила, что принудительная мобилизация на Украине близка к провалу. Также в апреле глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) отметил, что украинцы бегут от мобилизации и публикуют видео, в которых посылают ТЦК «на три буквы».

20 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что ситуация с мобилизацией на Украине складывается тяжело, а граждане отказываются сражаться за коррумпированные власти страны и оказывают сопротивление ТЦК.

Ранее омбудсмен Украины раскритиковал сотрудников военкоматов в балаклавах.