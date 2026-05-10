Омбудсмен Украины раскритиковал сотрудников военкоматов в балаклавах

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале раскритиковал использование балаклав сотрудниками военкоматов во время мобилизационных мероприятий.

По словам Лубинца, люди должны понимать, кто именно к ним подходит, останавливает их, задерживает или применяет силу. Он подчеркнул, что использование масок при мобилизации недопустимо.

Омбудсмен отметил, что ежедневно получает жалобы на действия сотрудников военкоматов. Он напомнил, что по украинскому законодательству представители военкоматов обязаны быть идентифицированы и предъявлять служебные удостоверения.

Лубинец также заявил, что государству не стоит удивляться реакции граждан, если его представители действуют в масках.

До этого депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк предложил украинцам, не желающим служить в армии, дать официальную возможность откупиться от мобилизации. По его словам, те, кто не хочет служить в рядах Вооруженных сил Украины, дают крупные взятки, до $20 тысяч, и покупают нужные справки.

Ранее украинец при виде военкомов распылил слезоточивый газ и взял в заложники ребенка.