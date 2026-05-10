Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Омбудсмен Украины раскритиковал сотрудников военкоматов в балаклавах

Омбудсмен Лубинец призвал идентифицировать сотрудников ТЦК в балаклавах
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале раскритиковал использование балаклав сотрудниками военкоматов во время мобилизационных мероприятий.

По словам Лубинца, люди должны понимать, кто именно к ним подходит, останавливает их, задерживает или применяет силу. Он подчеркнул, что использование масок при мобилизации недопустимо.

Омбудсмен отметил, что ежедневно получает жалобы на действия сотрудников военкоматов. Он напомнил, что по украинскому законодательству представители военкоматов обязаны быть идентифицированы и предъявлять служебные удостоверения.

Лубинец также заявил, что государству не стоит удивляться реакции граждан, если его представители действуют в масках.

До этого депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк предложил украинцам, не желающим служить в армии, дать официальную возможность откупиться от мобилизации. По его словам, те, кто не хочет служить в рядах Вооруженных сил Украины, дают крупные взятки, до $20 тысяч, и покупают нужные справки.

Ранее украинец при виде военкомов распылил слезоточивый газ и взял в заложники ребенка.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!