Учебный самолет ВВС США рухнул в штате Миссисипи

Вылетевший с базы Коламбус в штате Миссисипи учебный самолет ВВС США T-38 Talon II потерпел крушение. Оба пилота благополучно катапультировались, сообщает 14-е учебное летное крыло американских ВВС в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Уточняется, что самолет упал в малонаселенной лесистой местности в округе Ламар, штат Алабама, недалеко от границы со штатом Миссисипи.

Причина инцидента пока неизвестна. ВВС США создали специальную комиссию по расследованию этого авиационного происшествия.

В начале апреля истребитель F-35 Военно-воздушных сил (ВВС) США разбился во время полета в штате Невада. Авиакатастрофа произошла примерно в 40 километрах к северо-востоку от города Индиан-Спрингс на территории испытательного и тренировочного полигона Невады. Самолет совершал полет с авиабазы Неллис. Пилот во время катапультирования получил незначительные травмы, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого сообщалось, что в Алжире потерпел крушение военный транспортный самолет. По данным министерства обороны страны, воздушное судно потерпело крушение после взлета с авиабазы Буфарик к юго-западу от столицы. На борту находились шесть человек, из них выжили только четверо. Пострадавшим потребовалась госпитализация.

Ранее в Турции истребитель F-16 рухнул на автомобильную трассу.