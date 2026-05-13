Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

Учебный самолет ВВС США рухнул в штате Миссисипи

В США разбился учебно-тренировочный самолет T-38 Talon II
Chad Bellay/U.S. Air Force

Вылетевший с базы Коламбус в штате Миссисипи учебный самолет ВВС США T-38 Talon II потерпел крушение. Оба пилота благополучно катапультировались, сообщает 14-е учебное летное крыло американских ВВС в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Уточняется, что самолет упал в малонаселенной лесистой местности в округе Ламар, штат Алабама, недалеко от границы со штатом Миссисипи.

Причина инцидента пока неизвестна. ВВС США создали специальную комиссию по расследованию этого авиационного происшествия.

В начале апреля истребитель F-35 Военно-воздушных сил (ВВС) США разбился во время полета в штате Невада. Авиакатастрофа произошла примерно в 40 километрах к северо-востоку от города Индиан-Спрингс на территории испытательного и тренировочного полигона Невады. Самолет совершал полет с авиабазы Неллис. Пилот во время катапультирования получил незначительные травмы, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого сообщалось, что в Алжире потерпел крушение военный транспортный самолет. По данным министерства обороны страны, воздушное судно потерпело крушение после взлета с авиабазы Буфарик к юго-западу от столицы. На борту находились шесть человек, из них выжили только четверо. Пострадавшим потребовалась госпитализация.

Ранее в Турции истребитель F-16 рухнул на автомобильную трассу.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и уроки по работе с ИИ. Что нового к утру 13 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!