Последние слова командира разведчиков «Купола» прозвучали в радиоэфире

Командир разведгруппы десантников Михаил Купов с позывным «Купол», получивший смертельное ранение при выполнении боевой задачи в тылу украинских формирований, успел проститься с сослуживцами по радиосвязи — это были его последние слова. Об этом ТАСС рассказал офицер 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» с позывным «Юстас».

«Купол выходит на связь и говорит: «Пацаны, по ходу мне хана, я очень рад был с вами служить», — отметил офицер, добавив, что после этого командир больше на связь не выходил, это были его последние слова.

Десантники этой же бригады ранее сообщали агентству, что в начале марта прошлого года тройка разведчиков под командованием «Купова» за несколько дней работы в тылу противника освободила две лесополосы и взяла в плен десять украинских военнослужащих. При отходе под атакой дронов противника «Купол» прикрыл собой сослуживца и был смертельно ранен. Указом главы президента РФ Владимира Путина Купову посмертно присвоено звание Героя России.

«Юстас» рассказал, что ночью разведчики в антидроновых плащах выдвинулись под прикрытием операторов БПЛА. На вторые сутки они взяли блиндажи ВСУ, а также противотанковый и минометный расчеты. После этого пленных нужно было вести к позициям ВС РФ, но те светились в тепловизоры, так как на них не было защитных плащей. Российский оператор БПЛА пошел на таран и сбил один вражеский гексакоптер, однако следом прилетел второй и сбросил боеприпасы прямо на группу.

После гибели командира двое оставшихся разведчиков довели пленных до российских позиций.

