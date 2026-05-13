Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

ВСУ массированно атаковали Ростовскую область

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку двух десятков дронов ВСУ на Ростовскую область
Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, к текущему часу сбито два десятка БПЛА в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск, а также в Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском районах области. Чиновник отметил, что никто не пострадал, однако есть разрушения на земле.

Кроме того, он заявил, что в хуторе Лихой Красносулинского района повреждена кровля и остекление частного дома, пострадавших нет.

Также Слюсарь рассказал, что в Зимовниковском и Красносулинском районах упали обломки дронов. В результате были повреждены установки ветроэлектростанции, возгораний нет. Произошла потеря расчетной мощности. На месте происшествий работают оперативные бригады, добавил губернатор.

12 мая Вооруженные силы Украины атаковали Оренбургскую область. В результате удара беспилотников ВСУ никто не пострадал, но один из дронов повредил многоэтажный дом (пострадали три квартиры и кровля), детский сад и школу.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!