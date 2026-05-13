ВСУ массированно атаковали Ростовскую область

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, к текущему часу сбито два десятка БПЛА в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск, а также в Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском районах области. Чиновник отметил, что никто не пострадал, однако есть разрушения на земле.

Кроме того, он заявил, что в хуторе Лихой Красносулинского района повреждена кровля и остекление частного дома, пострадавших нет.

Также Слюсарь рассказал, что в Зимовниковском и Красносулинском районах упали обломки дронов. В результате были повреждены установки ветроэлектростанции, возгораний нет. Произошла потеря расчетной мощности. На месте происшествий работают оперативные бригады, добавил губернатор.

12 мая Вооруженные силы Украины атаковали Оренбургскую область. В результате удара беспилотников ВСУ никто не пострадал, но один из дронов повредил многоэтажный дом (пострадали три квартиры и кровля), детский сад и школу.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.