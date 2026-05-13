Иранские военные попытались вторгнуться на принадлежащий Кувейту остров

Группа бойцов КСИР попыталась проникнуть на кувейтский остров Бубиян
Иранские военные предприняли попытку проникнуть на принадлежащий Кувейту остров Бубиян. Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщает портал Times Kuwait.

Группа из шести бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) попыталась высадиться на остров, используя специально зафрахтованное рыболовецкое судно. В завязавшейся перестрелке был ранен кувейтский военнослужащий, четверых иранцев задержали, двоим бойцам КСИР удалось скрыться.

В МИД Кувейта был вызван посол Ирана Мохаммед Тотонджи, которому был заявлен решительный протест. Кувейтская сторона назвала происшедшее враждебным актом, вопиющим нарушением суверенитета страны и международного права и потребовала от Ирана немедленно и безоговорочно прекратить подобные действия.

Бубиян является крупнейшим из принадлежащих Кувейту островов. Его площадь составляет 863 квадратных километра. Остров необитаем.

12 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты атаковали Иран в момент установления перемирия.

Ранее в Пентагоне оценили расходы на операцию против Ирана.

 
