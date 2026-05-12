В Пентагоне оценили расходы на операцию против Ирана

Соединенные Штаты потратили около $29 млрд на операцию против Ирана. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст, передает РИА Новости.

Чиновник высказался о расходах Вашингтона на слушаниях в комитете нижней палаты американского парламента.

«Мы думаем, что сейчас это число (траты на операцию против Ирана. — «Газета.Ru») ближе к $29 млрд», — сказал Херст.

Он уточнил, что при расчетах учитывалась стоимость транспортировки военнослужащих на Ближний Восток, а также обновленные оценки замены и ремонта оборудования.

12 мая портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников написал, что президент США может возобновить военные действия против Ирана. Ожидается, что решение о дальнейших шагах будет принято после консультации главы государства со своими советниками по национальной безопасности. Как отметили источники, хозяин Белого дома хотел бы заключить сделку, которая положит конец конфликту на Ближнем Востоке. Однако нежелание Тегерана идти на существенные уступки заставило Вашингтон задуматься о продолжении боевых действий, утверждается в публикации.

Ранее в США назвали «грудой мусора» предложения Ирана по урегулированию.

 
