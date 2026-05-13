Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

Ярославль подвергся атаке ВСУ

SHOT: Ярославль подвергся атаке дронов ВСУ, в городе работают средства ПВО
Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атакуют Ярославль. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают налет дронов, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказали журналистам местные жители, взрывы начались примерно в 04:50 по местному времени (совпадает с московским) — всего раздалось около 10 громких звуков в южной части города.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале подтвердил атаку на областной центр. По его словам, российские военные уничтожает украинские дроны.

Также чиновник отметил, что в регионе действует режим беспилотной опасности.

На фоне атаки в аэропорту Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.‍‍‍

8 мая Евраев сообщил, что атака БПЛА ВСУ была отражена на подлете к Ярославлю. Он отметил, что никто не пострадал.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!