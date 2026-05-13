Ярославль подвергся атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атакуют Ярославль. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают налет дронов, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказали журналистам местные жители, взрывы начались примерно в 04:50 по местному времени (совпадает с московским) — всего раздалось около 10 громких звуков в южной части города.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале подтвердил атаку на областной центр. По его словам, российские военные уничтожает украинские дроны.

Также чиновник отметил, что в регионе действует режим беспилотной опасности.

На фоне атаки в аэропорту Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.‍‍‍

8 мая Евраев сообщил, что атака БПЛА ВСУ была отражена на подлете к Ярославлю. Он отметил, что никто не пострадал.

