В Испании высказались о создании европейской армии

Andrea Comas/Reuters

Евросоюз должен создать собственную армию, чтобы такие враги ЕС, как Россия, не испытывали соблазна использовать сомнения в том, придут ли США на помощь европейским государствам, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Об этом сообщает Politico.

Он отметил, что страны ЕС не могут просыпаться каждое утро, гадая, что США предпримут дальше.

По словам Альбареса, конфликт на Ближнем Востоке стал определяющим моментом для стратегической автономии Европы.

«Мы должны быть свободны от зависимости. Свобода от зависимости означает свободу от принуждения, будь то тарифы или применение военной угрозы. И свободу от последствий чужих решений», — заявил министр.

Он добавил, что создание общей армии ЕС не следует рассматривать, как попытку подорвать НАТО.

До этого основатель левой партии «Непокоренная Франция» и кандидат в президенты страны в 2027 году Жан-Люк Меланшон заявил, что в случае победы он выведет страну из НАТО.

Ранее в Кремле ответили на планы Польши по созданию самой большой армии.

 
