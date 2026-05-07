Ряд стран Европы ведет дело к конфронтации на европейском континенте. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Польши по созданию самой большой армии.

»... эти страны ведут дело к существенной конфронтации на европейском континенте и к нагнетанию напряженности. Это их ответственность», — подчеркнул представитель Кремля.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика будет иметь самую сильную армию в Европе к 2030 году. По его словам, республике нужно увеличить численность армии до 500 тыс. человек, тогда как в настоящий момент она составляет 218 тыс. человек.

В ноябре прошлого года агентство Reuters со ссылкой на польское министерство обороны писало, что Варшава запустит новую программу военной подготовки, а уже в 2026 году планирует обучить около 400 тысяч человек. В материале отмечается, что Вооруженные силы Польши уже стали третьей по величине армией НАТО, при этом республика планирует увеличить численность своих войск почти на треть в течение следующего десятилетия.

Ранее премьер Польши пообещал завоевать Балтийское море.