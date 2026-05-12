Австрия подняла истребители из-за влетевших в ее воздушное пространство самолетов США

Министерство обороны Австрии подняло в воздух истребители Eurofighter из-за самолетов ВВС США, влетевших в австрийское воздушное пространство. Об этом в соцсети X заявил представитель Минобороны страны Михаэль Бауэр.

«Приоритет А: активация и развертывание двух истребителей Eurofighter в связи с пролетом двух самолетов PC12 ВВС США», — написал Бауэр.

По информации издания 20 Minuten, подобное происходит уже второй раз за последние два дня.

Румыния в ночь на 2 мая поднимала в воздух два самолета-истребителя F-16 якобы из-за «20 российских беспилотников», летящий в сторону украинского Исмаила.

Министерство национальной обороны Румынии утверждает, что наземные радары зафиксировали в районе Килии непродолжительное проникновение в румынское воздушное пространство одного из дронов. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.

Ранее Польша подняла истребители из-за двух российских Су-30 над Балтикой.