Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

Австрия подняла истребители из-за влетевших в ее воздушное пространство самолетов США

Австрия подняла истребители из-за самолетов США
Mindaugas Kulbis/AP

Министерство обороны Австрии подняло в воздух истребители Eurofighter из-за самолетов ВВС США, влетевших в австрийское воздушное пространство. Об этом в соцсети X заявил представитель Минобороны страны Михаэль Бауэр.

«Приоритет А: активация и развертывание двух истребителей Eurofighter в связи с пролетом двух самолетов PC12 ВВС США», — написал Бауэр.

По информации издания 20 Minuten, подобное происходит уже второй раз за последние два дня.

Румыния в ночь на 2 мая поднимала в воздух два самолета-истребителя F-16 якобы из-за «20 российских беспилотников», летящий в сторону украинского Исмаила.

Министерство национальной обороны Румынии утверждает, что наземные радары зафиксировали в районе Килии непродолжительное проникновение в румынское воздушное пространство одного из дронов. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.

Ранее Польша подняла истребители из-за двух российских Су-30 над Балтикой.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!