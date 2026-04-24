Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Польша подняла истребители из-за двух российских Су-30 над Балтикой

IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Польские истребители F-16 были выведены в воздух из-за того, что над Балтикой заметили два российских самолета Су-30. Об этом ТАСС со ссылкой на оперативное командование польской армии.

Как говорится в публикации, 24 апреля 2026 года дежурная пара F-16 перехватила, визуально опознала и сопровождала два Су-30 над Балтийским морем. При этом польские военные уточнили, что российские самолеты не заходили в воздушное пространство Польши.

Представители Минобороны РФ заявляли, что полеты российской военной авиации осуществляются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

10 апреля польские военные заявили о двух случаях перехвата над Балтийским морем российского самолета-разведчика Ил-20. Сообщение об этом появилось в аккаунте Оперативного командования видов Вооруженных сил Польской республики.

Ранее у российско-финской границы заметили разведывательный самолет ВВС Швеции.

 
Теперь вы знаете
Снижение ключевой ставки, утечка нефти в Черное море и отпуск по болезни близких. Главное за 24 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
