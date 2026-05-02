Румыния подняла в воздух истребители из-за «российских» дронов

Румыния подняла истребители у границы с Украиной из-за якобы российских БПЛА

Румыния в ночь на 2 мая поднимала в воздух два самолета-истребителя F-16 якобы из-за «20 российских беспилотников», летящий в сторону украинского Исмаила. Об этом сообщается на сайте министерства национальной обороны Румынии.

Отмечается, что самолеты из боевой службы воздушной полиции вылетели около 02:00 с 86-й авиабазы, расположенной в Фетешти.

Ведомство утверждает, что наземные радары зафиксировали в районе Килии непродолжительное проникновение в румынское воздушное пространство одного из дронов.

НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Страна неоднократно за последнее время поднимала в воздух самолеты из-за беспилотников и военной активности на границе с Украиной.

Также 20 апреля НАТО подняло в небо истребители шести государств, в том числе Румынии, для перехвата над Балтийским морем российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Ранее Румыния вызывала посла России из-за упавших обломков беспилотника, обвиняя Москву в угрозе безопасности.