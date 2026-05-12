В США рассказали о перехваченных за сутки судах, связанных с Ираном

ВМС США за сутки в рамках блокады Ормузского пролива перехватили три торговых судна, связанных с Ираном, направлявшихся в иранские порты или выходивших из них. Об этом сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в соцсети X.

«Авианосец USS Abraham Lincoln продолжает операции в Аравийском море, включая обеспечение соблюдения блокады США против Ирана. Силы CENTCOM перенаправили 65 коммерческих судов и вывели из строя четыре корабля», — говорится в публикации.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

По прогнозам Citigroup, цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.

 
