В Кремле раскрыли, уведомляла ли Россия другие страны об испытаниях ракеты «Сармат»

Песков: Россия уведомила США и другие страны об испытаниях ракеты «Сармат»

Россия уведомила США и другие страны об испытаниях новейшей межконтинентальной ракеты «Сармат». Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется», — ответил он на соответствующий вопрос.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат». По словам Каракаева, она превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны.

Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года. Он отметил, что дальность применения новой ракеты может превышать 35 тысяч километров. По его словам, «Сармат» способен двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что значительно усложняет его перехват. Глава государства также подчеркнул, что мощность ракеты более чем в четыре раза превосходит аналогичные западные разработки.

«Сармат» представляет собой стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Масса одной ракеты превышает 200 тонн.

Ранее Путин заявил о завершающей стадии работ над комплексами «Посейдон» и «Буревестник».