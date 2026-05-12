На Западе назвали сбившую украинский Saab 340 российскую ракету

Украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 мог быть поражен российской ракетой Р-37. Об этом сообщает греческий портал Pronews.

По данным издания, самолет находился на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения и использовался для координации действий истребителей F-16 Fighting Falcon. В материале отмечается, что для поражения Saab 340 могла применяться дальнобойная ракета класса «воздух — воздух» Р-37, запуск которой осуществил российский истребитель Су-57. Авторы публикации указывают, что дальность действия этой ракеты достигает нескольких сотен километров.

11 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что истребитель Су-57 сбил шведский самолет Saab 340, который был передан Украине. В посте уточняется, что Швеция поставляла Украине всего два таких самолета. Официального подтверждения потери одного из них пока не поступало.

Saab 340 по своим геометрическим размерам сравнительно небольшой. Экипаж — шесть человек, взлетный вес машины составляет 13 155 кг, размах крыльев — 21,44 м, длина — 20,57 м. Самолет комплектуется двумя американскими турбовинтовыми двигателями General Electric CT7-9B. Saab оснащен неподвижной радиолокационной станцией PS-890 Erieye, которая способна обнаруживать воздушные объекты с большой отражающей поверхностью на высотах 10–11 км и на дистанции около 450 км.

Ранее появилось видео, как ракета Р-37 поражает один из самых мощных самолетов ВСУ Су-25М1К в ДНР.