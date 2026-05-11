Военкоры сообщили, что российский Су-57 сбил самолет-разведчик ВСУ Saab 340

Российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В посте уточняется, что Швеция поставляла Украине всего два таких самолета. Официального подтверждения потери одного из них пока не поступало. Тем не менее, авторы материала, ссылаясь на греческие СМИ, сообщают, что переданный украинским войскам шведский самолет был сбит над восточной частью Украины с применением дальнобойной ракеты класса «воздух — воздух» Р-37М.

В марте американское издание TWZ писало, что над территорией Украины был замечен переданный Украине самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C (ASC-890). Журналисты рассказали о кадрах, демонстрирующие полет воздушного судна, похожего на «летающий радар». До этого момента доказательств использования ASC-890 Украиной не было.

Saab 340 может обнаруживать ракеты и самолеты на дальности до 400 км. Самолет способен передавать информацию о целях непосредственно на истребители, которые поддерживают канал Link 16. Длительность полета самолета составляет около пяти часов.

Ранее генштаб ВС Ирана сообщил об уничтожении истребителя F-35 ВВС США.

 
