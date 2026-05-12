Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

Шеф Пентагона ответил на слухи об уязвимости США из-за нехватки боеприпасов

Хегсет: проблема сокращения боеприпасов США безрассудно преувеличена
Alex Brandon/AP

Проблема сокращения запасов вооружения США на фоне конфликта с Ираном является «преувеличенной». Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в палате представителей, пишет The Guardian.

«Проблема боеприпасов была безрассудно и бесполезно преувеличена. <…> У нас есть все, что нам необходимо, и в больших количествах», — сказал он.

Хегсет также сообщил, что американские вооруженные силы готовы к любому решению президента США по Ирану, включая план эскалации.

В The Guardian напомнили слова сенатора-демократа Марка Келли, который заявил об истощении запасов американских крылатых ракет Tomahawk, армейских тактических ракетных систем, перехватчиков SM-3, снарядов Thaad и ракет для ЗРК Patriot во время конфликта в Иране. Сенатор предупредил, что пополнение запасов может занять годы и оставит США уязвимыми для любого будущего противостояния.

До этого американский лидер заявил, что США могут «вечно» вести войны из-за неограниченных запасов оружия. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы к победе «по-крупному».

Ранее шеф Пентагона заявил о священной миссии США.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!