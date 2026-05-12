Минобороны показало испытания ракетного комплекса «Сармат»

Появилось видео испытаний новейшей ракеты «Сармат». Его опубликовала пресс-служба Минобороны России.

На кадрах виден момент запуска ракеты.

Во вторник, 12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске «Сармата». По словам Каракаева, комплекс «Сармат» превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны.

Командующий РВСН добавил, что развертывание пусковых установок нового комплекса существенно усилит возможности наземной группировки стратегических ядерных сил России.

Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года. Он отметил, что дальность применения новой ракеты может превышать 35 тысяч километров.

«Сармат» представляет собой стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Масса одной ракеты превышает 200 тонн.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не принимает участия в гонке вооружений.