Появились детали миллиардного иска к бывшему замглавы Минобороны России

Генпрокуратура РФ требует изъять у бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова активы стоимостью 5,5 миллиарда рублей. Подробности антикоррупционного иска публикует «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что большая часть требуемого имущества принадлежит компании «Сандора», которая участвовала в многомиллиардных контрактах Минобороны. Сам Цаликов отрицает тот факт, что фирма принадлежит ему. По версии следствия, «Сандора» участвовала в махинациях при поставках в армию различных товаров, например, армейских несессеров — наборов предметов личной гигиены, которые закупались по завышенным ценам.

По информации «Ъ», среди активов Цаликова и его семьи, нажитых незаконным путем, Генпрокуратура также называет коммерческую и жилую недвижимость, земельные участки и здания в Подмосковье и Северной Осетии.

В ответчиках по иску упоминается Влада Марковская, мать бывшего пресс-секретаря министра обороны Сергея Шойгу Россияны Марковской, уточняет издание. Из документов следует, что на нее Цаликов оформил три дорогостоящих объекта недвижимости общей стоимостью 73,2 млн рублей. По словам источников, близких к окружению экс-замминистра обороны, сам Цаликов наличие каких-либо близких отношений с дочерью ответчицы Россияной отрицает.

По данным СК, Цаликов обвиняется по целому ряду преступлений. В частности, в создании преступного сообщества, участники которого в 2017–2024 годах совершили хищения бюджетных средств. Кроме того, ему предъявлены обвинения в 12 эпизодах растрат, а также в легализации похищенного и взяточничестве.

Ранее «Ъ» раскрыл два эпизода с мотоциклом и сумкой, набитой деньгами, из дела Цаликова.