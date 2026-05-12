Российские штурмовики выбили ВСУ из железобетонных бункеров НАТО

МО: на Днепропетровском направлении ВС РФ выбили ВСУ из железобетонных бункеров

На Днепропетровском направлении штурмовики 80-го танкового полка группировки войск «Центр» до перемирия выбили украинских боевиков из мощных железобетонных укреплений, построенных по стандартам НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что захват системы мощных опорных пунктов противника позволил российским бойцам занять ключевые позиции, что позволит в дальнейшем наступать в глубь обороны противника.

По информации Минобороны, укрепления представляли собой сложную систему бункеров с большим количеством входов и выходов, внутри каждого из которых располагались бетонные капсулы: в них могли разместиться до взвода противника.

В ходе наступления российские штурмовики преодолевали открытые участки под массированными атаками FPV-дронов и тяжелых гексакоптеров. Несмотря на сопротивление, российские военные прорвались к позициям ВСУ и зачистили укрепрайон.

Как отметили в Минобороны, в ходе зачистки опорных пунктов часть украинских военнослужащих сдалась в плен, остальных ликвидировали в ходе боя.

До этого эксперт Алексей Леонко заявил, что российская армия применяет наземные беспилотные системы для подрыва блиндажей и укрепрайонов ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударах ВСУ во время перемирия.