Американские военные испытали самолет-бомбардировщик B-1B Lancer

Стратегический бомбардировщик военно-воздушных сил США B-1B Lancer пролетал над Ближним Востоком 9 мая. Об этом сообщает Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в социальной сети X.

Отмечается, что полет был осуществлен во время тренировочной миссии. В заявлении не приводятся подробности, где именно летал бомбардировщик.

Также 2 мая сообщалось, что США провели испытательный полет бомбардировщика B-1B Lancer, на котором была установлена гиперзвуковая аэробаллистическая ракета большой дальности AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon).

По информации The War Zone, бомбардировщик B-1B способен нести до шести гиперзвуковых ракет. Ракета AGM-183A ARRW в свою очередь обладает дальностью действия 1600 км (1000 миль) и способна развивать скорость свыше пяти Махов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее американский военный самолет подал сигнал бедствия над Средиземным морем.