Американский бомбардировщик B-1B впервые заметили с гиперзвуковой ракетой

Соединенные Штаты выполнили испытательный полет стратегического бомбардировщика B-1B Lancer, на котором была установлена гиперзвуковая аэробаллистическая ракета большой дальности AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon). Об этом сообщает издание The War Zone со ссылкой на данные военно-воздушных сил США.

В материале отмечается, что бомбардировщики B-1B будут оснащаться для применения таких боеприпасов. При этом указывается, это событие произошло на фоне решения Пентагона продлить эксплуатацию B-1B еще на 10 лет.

По информации The War Zone, бомбардировщик B-1B способен нести до шести гиперзвуковых ракет на специально разработанных внешних пилонах. В бюджетной документации Пентагона отмечается, что в рамках программы интеграции гиперзвуковых технологий была успешно подтверждена возможность подвески и сброса с B-1B боеприпасов массой около 2,3 тонны (5 тысяч фунтов) с помощью адаптируемого пилона (LAM).

Согласно проектным характеристикам, гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW обладает дальностью действия 1600 км (1000 миль) и способна развивать скорость свыше пяти Махов. Изначально этими ракетами планировалось оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых может нести до четырех таких боеприпасов. Начиная с 2021 года ВВС США провели серию испытательных пусков ракет с этих бомбардировщиков, часть которых закончилась неудачей.

