Американский бомбардировщик B-1B впервые заметили с гиперзвуковой ракетой

U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon/ABACAPRESS.COM/Reuters

Соединенные Штаты выполнили испытательный полет стратегического бомбардировщика B-1B Lancer, на котором была установлена гиперзвуковая аэробаллистическая ракета большой дальности AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon). Об этом сообщает издание The War Zone со ссылкой на данные военно-воздушных сил США.

В материале отмечается, что бомбардировщики B-1B будут оснащаться для применения таких боеприпасов. При этом указывается, это событие произошло на фоне решения Пентагона продлить эксплуатацию B-1B еще на 10 лет.

По информации The War Zone, бомбардировщик B-1B способен нести до шести гиперзвуковых ракет на специально разработанных внешних пилонах. В бюджетной документации Пентагона отмечается, что в рамках программы интеграции гиперзвуковых технологий была успешно подтверждена возможность подвески и сброса с B-1B боеприпасов массой около 2,3 тонны (5 тысяч фунтов) с помощью адаптируемого пилона (LAM).

Согласно проектным характеристикам, гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW обладает дальностью действия 1600 км (1000 миль) и способна развивать скорость свыше пяти Махов. Изначально этими ракетами планировалось оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых может нести до четырех таких боеприпасов. Начиная с 2021 года ВВС США провели серию испытательных пусков ракет с этих бомбардировщиков, часть которых закончилась неудачей.

Ранее над Калифорнией заметили бомбардировщик B-52 с ядерными ракетами AGM-181.

 
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

