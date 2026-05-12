Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь беспилотников над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 27 дронов ВСУ
Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны в ночь на 12 мая обнаружили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, в период с 00:00 до 07:00 по московскому времени российские военные сбили БПЛА самолетного типа над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинский беспилотник был уничтожен в Миллеровском районе. В регионе сохраняется время беспилотная опасность.

11 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон нанес удар по легковой машине в селе Вознесеновка в Шебекинском округе. По его словам, после атаки был госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой, слепым осколочным ранением руки и баротравмой. Его доставили в центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что Украина и европейская страна запустят совместное производство БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!