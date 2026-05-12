На Украине сообщили о взрыве в Николаеве

В городе Николаев, который находится на юге Украины, произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

«Взрыв прозвучал в Николаеве», — говорится в публикации.

Другие подробности инцидента не приводятся.

В период с 9 по 11 мая действовало перемирие между Киевом и Москвой в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне в министерстве обороны России рассказали, что за время его действия было зафиксировано 23 802 нарушения со стороны ВСУ. За сутки украинские формирования предприняли 12 попыток атак, выпустили 767 снарядов из артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и минометов, а также нанесли 6905 ударов при помощи беспилотников.

Ведомство подчеркнуло: ВС РФ, в отличие от противника, строго соблюдали паузу: авиация, артиллерия и ударные БПЛА с российской стороны не применялись.

Ранее в Раде заявили о критической нехватке личного состава в ВСУ.