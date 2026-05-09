ВС США отчитались о судах, перехваченных и поврежденных за время блокады Ирана

CENTCOM: США перехватили за время блокады 58 связанных с Ираном судов

ВМС США с начала морской блокады Ормузского пролива перехватили 58 коммерческих судов, которые выходили из иранских портов или направлялись туда. Об этом сообщает в соцсети X объединенное центральное командование американской армии (CENTCOM).

Там заявили, что в полной мере обеспечивают блокаду Исламской Республики.

«Силы CENTCOM перенаправили 58 коммерческих судов и вывели из строя четыре судна, чтобы предотвратить их вход или выход из иранских портов», — отмечается в посте.

В командовании уточнили, что морская блокада обеспечивается двумя авианосцами, тремя десантными кораблями с морской пехотой, 12 ракетными эсминцами, несколькими минными тральщиками и более чем 100 истребителями, самолетами-заправщиками, вертолетами и беспилотниками США.

На этой неделе американские ВС приостановили операцию «Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам президента США, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. В Исламской Республике приостановку объяснили «неудачей США в достижении своих целей». CNN сообщил, что шаг может свидетельствовать о попытке США и Ирана восстановить дипломатическую инициативу

