В Болгарии начались международные военные учения

Spc. Austin Steinborn/Global Look Press

Международные тактико-специальные учения «За горизонтом 26» стартовали на полигоне Ново-Село в Болгарии. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

По данным болгарского военного ведомства, в маневрах примут участие военнослужащие и сотрудники военной полиции Болгарии, Венгрии, Греции, а также Испании, Италии и Канады. Кроме того, военные из Польши, Румынии, Северной Македонии, США, Хорватии и Чехии также планируют принять участие в учениях.

«Цель учений «За горизонтом 26» — повышение оперативной совместимости и взаимодействия между военной полицией стран — союзников НАТО и различными видами Вооруженных сил Болгарии при выполнении задач в условиях высокой интенсивности боевых действий», — говорится в заявлении ведомства.

Министерство обороны Болгарии уточнило, что в ходе учений будут отрабатываться задачи, связанные с подавлением беспорядков, созданием контрольно-пропускных пунктов и обеспечением безопасности охраняемых территорий. Маневры пройдут с 11 по 21 мая.

В апреле СМИ сообщили о подготовке Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании к войне с Россией. В тот же день глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил об отсутствии признаков подготовки России к атаке на членов НАТО.

Затем премьер-министр Литвы Инга Ругинене также подчеркнула, что для «запугивающей риторики» нет предпосылок.

Ранее премьер Польши заявил, что Россия может атаковать ЕС в ближайшие месяцы.

 
