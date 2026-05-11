В минобороны Украины признались, что изучают НЛО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимаются исследованием неопознанных летающих объектов (НЛО) на территории Украины. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в своем Telegram-канале.

По его словам, с началом российско-украинского конфликта исследование НЛО на Украине стало больше военной задачей, чем гражданской. В ВСУ даже появился специальный объемный документ на эту тему, согласованный главнокомандующим, отметил Бескрестнов.

Военный утверждает, что на Украине функционирует государственная структура, изучающая данную тему еще со времен СССР.

Бескрестнов рассказал, что он в 2023 году опубликовал видео с фронта, на котором аэроразведка наблюдала за неизвестным летающим объектом. Через час ему написали представители государственной структуры.

На прошлой неделе Пентагон рассекретил более 160 файлов, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты над различными странами и Луной. Правительство США не смогло сделать окончательных выводов о природе этих явлений. Президент США Дональд Трамп после публикации фото и видео с НЛО призвал всех «веселиться и получать удовольствие». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, зачем в США рассекретили материалы об НЛО.