Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

В Германии решили разработать инновационный «защитный щит» от дронов

Rheinmetall и Deutsche Telekom договорились о разработке системы защиты от БПЛА
Evgeniy Maloletka/AP

Rheinmetall и Deutsche Telekom объединятся для создания «защитного щита» от беспилотников, сообщил оборонный концерн в преддверии выставки AFCEA в Бонне. Партнеры намерены совместно обеспечивать безопасность городов и критической инфраструктуры Германии, передает РИА Новости со ссылкой на заявления обеих компаний.

Официальное соглашение было достигнуто накануне выставки AFCEA, открывающейся 12 мая в Бонне.

Разрабатываемая система нацелена на раннее обнаружение дронов и их подавление тремя способами: сигналами радиопомех, дронами-перехватчиками или лазерными установками, без использования зениток. Telekom отвечает за мобильные сети и цифровые приложения, Rheinmetanal — за сенсоры и средства поражения, включая лазеры.

«Угроза со стороны БПЛА носит глубоко цифровой характер, поэтому нужно сочетать сенсорику, средства поражения и защищенные сети связи», — пояснил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

В концерне уточнили, что разрабатываемая защита потребуется электростанциям, промышленным объектам, мостам и другим критическим объектам. Речь идет о нейтрализации разнопрофильных угроз, включая кибербезопасность и физическую охрану периметра.

Ранее глава Rheinmetall высмеял украинских производителей дронов.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!