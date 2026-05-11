Сальдо: ВСУ при отступлении могут уничтожить инфраструктуру Херсона
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из Херсона могут уничтожить энергетические объекты, мосты, дороги, социальную и водную инфраструктуру. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

Он отметил, что логика действий «киевского режима» давно понятна. Поэтому администрация Херсона серьезно рассматривает риски разрушений при отходе противника, сказал Сальдо. По его словам, с правобережья Херсона уже поступают сведения о минировании объектов и подготовке украинских военных к разрушению важных коммуникаций.

«Часть информации требует проверки, часть находится в закрытой работе. Публично раскрывать конкретные данные нельзя», — сказал Сальдо.

До этого Сальдо заявил, что из-за действий ВСУ Херсон становится все больше похож на военную базу. По его словам, нормальной гражданской жизни в городе становится все меньше. Руководство Украины в первую очередь выполняет военные задачи, а не пытается вернуть населенному пункту «нормальное дыхание». Глава региона обратил внимание, что в Киеве говорят про «заботу о Херсоне», но на самом деле «реальность другая».

Херсонская область вошла в состав России после референдума в 2022 году. Однако украинская сторона не признает результаты этого голосования и продолжает обстреливать территорию, а также удерживать контроль над частью региона, в том числе Херсоном.

Ранее Сальдо заявил о намерении ВСУ полностью обезлюдить Херсон.

 
