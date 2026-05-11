Российские военные выполнили уникальную миссию в Херсоне в честь Дня Победы

ВС РФ установили российский флаг в парке Славы в Херсоне с помощью FPV-дрона

Военнослужащие ВС РФ выполнили уникальную миссию, доставив российский флаг в парк Славы временно оккупированного ВСУ города Херсон с помощью дрона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно данным министерства, FPV-дрон перелетел через реку Днепр и доставил российский триколор к мемориалу «Вечный огонь» в парке Славы — комплексу, посвященному освобождению Херсона в годы Великой Отечественной войны.

Операция была выполнена бойцами расчета ударно-разведывательных беспилотных систем 18-й общевойсковой армии — военнослужащие подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» запустили оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН») с закрепленным на нем флагом России. Беспилотник успешно уклонился от средств радиоэлектронной борьбы и дронов-перехватчиков ВСУ и достиг мемориала, ранее бывшего символом памяти подвига советского народа.

