Российские военные выполнили уникальную миссию в Херсоне в честь Дня Победы

ВС РФ установили российский флаг в парке Славы в Херсоне с помощью FPV-дрона
Кадр из видео/ВЕСТИ

Военнослужащие ВС РФ выполнили уникальную миссию, доставив российский флаг в парк Славы временно оккупированного ВСУ города Херсон с помощью дрона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно данным министерства, FPV-дрон перелетел через реку Днепр и доставил российский триколор к мемориалу «Вечный огонь» в парке Славы — комплексу, посвященному освобождению Херсона в годы Великой Отечественной войны.

Операция была выполнена бойцами расчета ударно-разведывательных беспилотных систем 18-й общевойсковой армии — военнослужащие подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» запустили оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН») с закрепленным на нем флагом России. Беспилотник успешно уклонился от средств радиоэлектронной борьбы и дронов-перехватчиков ВСУ и достиг мемориала, ранее бывшего символом памяти подвига советского народа.

До этого на параде Победы в Москве показали работу российских боевых беспилотников «Герань» и «Иноходец».

Ранее российский боец рассказал, как сбил беспилотник Shark за $300 тысяч.

 
