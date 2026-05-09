На Параде Победы показали работу боевых беспилотников

Боевая работа военнослужащих беспилотных расчетов «Герань» и «Иноходец» Вооруженных Сил России (ВС РФ), выполняющих задачи в зоне спецоперации, была показана в ходе трансляции Парада Победы.

Уникальные кадры применения современной беспилотной авиации стали частью праздничного эфира, посвященного торжественному шествию на Красной площади.

Также была продемонстрирована работа боевого лазерного комплекса «Пересвет».

Кроме того, в ходе трансляции парада на Красной площади показали работу расчетов, несущих боевое дежурство на пунктах управления РВСН, ВКС и ВМФ.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ состоялся на Красной площади. Владимир Путин выступил с речью: он назвал День Победы священным и главным праздником и напомнил, что именно советский народ спас весь мир от нацизма. Само парадное шествие состоялось без военной техники — как поясняли в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом в ходе трансляции показали работу военных ВС РФ в зоне спецоперации. В составе пеших колонн по Красной площади впервые прошли бойцы войск беспилотных систем, а также расчет военнослужащих КНДР. «Газета» ведет онлайн-трансляцию событий.

