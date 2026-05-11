Жители украинского города пожаловались на пропажу денег для ВСУ

ТАСС: жители Хмельницкой области обвинили власти в присвоении денег для ВСУ
Жители Каменца-Подольского обвинили городские власти и командование подразделений Вооруженных сил Украины в присвоении средств, собранных для украинских военных в Сумском районе. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идет о деньгах, которые выделяли из городского бюджета, а также собирались волонтерами на закупку припасов для украинских солдат, выполняющих задачи в Сумском районе.

До этого на Украине силовики задержали начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей в Киевской области и его знакомого предпринимателя, обоих подозревают в присвоении денег на закупке дронов для ВСУ.

По данным следствия, начфин той части и его знакомый бизнесмен сговорились для участия в тендере, победа в котором была предопределена. Только по одному из эпизодов они присвоили на закупке беспилотных летательных аппаратов по завышенным ценам почти 2 млн гривен ($48 тыс.).

Ранее в Раде заявили о коррупции в ВСУ на всех уровнях.

 
