Российские военные спасли семью, за которой долго охотились Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказали сами спасенные, вывезенные из прифронтовой зоны на юго-западе Донецкой народной республики (ДНР).

По словам собеседников агентства, украинские беспилотники не давали им выйти из подвала. Приходилось прислушиваться к каждому звуку, чтобы даже сходить в туалет.

«Просто-напросто вообще не давали жизни, охотились», — сообщил один из спасенных по имени Иван.

Мужчина рассказал, что его семье, в составе которой есть пожилые люди и ребенок, пришлось много раз менять место жительства, поскольку подвалы, в которых они прятались и пытались наладить быт, очень быстро уничтожались беспилотниками. Это длилось с того момента, как ВСУ покинули населенный пункт, в котором они жили, уточнил Иван.

До этого медсестра Людмила Болилая в ходе обстрела ВСУ российских позиций спасла тяжелораненого бойца. Женщина, находясь на пункте управления, выбежала на поверхность во время обстрела, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке. Находясь под огнем противника, она начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым, одного из которых накрыла собой, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. Медсестра сохранила жизнь бойцу, однако сама получила многочисленные ранения и была доставлена в полевой госпиталь. За проявленные героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, ее представили к награде.

