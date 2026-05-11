ВСУ активно внедряют алгоритмы распознавания целей на основе ИИ

«Военная хроника»: Украина внедряет алгоритмы распознавания целей на основе ИИ
Украина активно внедряет алгоритмы распознавания целей на основе ИИ (Automatic Target Recognition — ATR). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

В материале отмечается, что если украинской стороне удастся достичь массовости в оснащении своих систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы интеллектуальными модулями, эффективность атак российских беспилотников может уменьшиться. Поэтому России в этих условиях важно оперативно пересмотреть подходы к организации применения беспилотных летательных аппаратов. Основным преимуществом российских дронов «Герань» является массовость, поскольку даже самый совершенный ИИ имеет ограничения по числу одновременно обрабатываемых целей. Если достигается критическая плотность роя — более 15–20 беспилотников в одном секторе — алгоритмы начинают ошибаться в приоритетизации, что позволяет части дронов прорываться к цели.

30 апреля заместитель командующего по развитию малой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины полковник Павел Елизаров заявил, что более половины экипажей украинской ПВО за год не сбили ни одного российского беспилотника типа «Герань».

Ранее российский дрон «Герань» ранил советника министра обороны Украины.

 
